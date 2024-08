Incidente stradale tra due auto e due moto, un morto e sette feriti, tra i quali una ragazza incinta

1 Condivisioni acebook Twitter

Grave incidente stradale a Villa Literno: un morto e sette feriti tra i quali una ragazza incinta

Scontro tra quattro veicoli nella notte a Villa Literno

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto a Villa Literno, in provincia di Caserta.

L’incidente ha coinvolto quattro veicoli: due automobili, uno scooter Scarabeo Aprilia e una moto 125.

Secondo quanto riportato da CasertaNews, l’impatto ha causato la morte di una persona, mentre altre sette sono rimaste ferite.

A perdere la vita è stato il conducente dello scooter, un uomo di origine straniera, il cui corpo è stato trovato privo di documenti. Accanto a lui viaggiava un altro giovane, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Aversa.

Feriti e soccorsi: la situazione dei coinvolti

Tra i feriti si contano anche due ragazzi di 18 anni che viaggiavano sulla moto 125. Inoltre, quattro giovani che si trovavano nelle due automobili coinvolte hanno riportato lesioni.

Tutti i feriti hanno un’età compresa tra i 17 e i 20 anni, e tra loro c’è anche una ragazza incinta. Le condizioni dei feriti variano, e sono stati tutti trasportati negli ospedali della zona per ricevere le cure necessarie.

Indagini in corso per determinare le cause

Le cause esatte dell’incidente sono attualmente al vaglio dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro. La salma della vittima, che non è stata ancora identificata, è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Giugliano in Campania per ulteriori accertamenti.

Questo incidente segue un tragico precedente avvenuto qualche mese fa, quando nello stesso tratto di strada tre giovani hanno perso la vita, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella zona.