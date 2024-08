Bari, tangenziale in tilt, camion prende fuoco, lunghe code e traffico bloccato

0 Condivisioni acebook Twitter

Incendio di un camion sulla tangenziale di Bari causa disagi al traffico

Incendio notturno sulla tangenziale di Bari

Nella notte tra il quartiere San Paolo e la Fiera del Levante a Bari, un camion che trasportava alimenti è stato avvolto dalle fiamme sulla tangenziale in direzione Sud.

L’incidente si è verificato poco dopo le tre del mattino, provocando momenti di paura per gli automobilisti in transito.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare l’incendio, un’operazione che si è rivelata particolarmente complessa.

Le cause del rogo non sono ancora state chiarite, e sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti.

Traffico bloccato nonostante l’orario notturno

Nonostante l’orario notturno, l’incendio ha causato gravi disagi alla circolazione sulla tangenziale di Bari. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore, con lunghe code che si sono formate in entrambi i sensi di marcia.

Gli automobilisti hanno dovuto affrontare notevoli ritardi fino al completo spegnimento delle fiamme e alla rimozione del mezzo incendiato.

Nessun ferito e indagini in corso

Fortunatamente, non si sono registrati feriti a seguito dell’incidente.