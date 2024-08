Cincinnati, Jannik Sinner vince la battaglia con Zverev e vola in finale, affronterà Tiafoe

4 Condivisioni acebook Twitter

Jannik Sinner conquista la finale a Cincinnati dopo una battaglia con Zverev

Vittoria sofferta per Sinner contro Zverev

Jannik Sinner ha superato il tedesco Alexander Zverev in una combattuta semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, imponendosi in tre set con il punteggio di 7-6 (11-9), 5-7, 7-6.

Il match, caratterizzato da grande intensità e momenti di alta tensione, è stato deciso al tie-break del primo e del terzo set, con Sinner che ha salvato due set point nel primo tie-break, dimostrando una notevole tenuta mentale.

Il match è stato anche interrotto dalla pioggia, proprio mentre Sinner era in vantaggio per 3-2 nel tie-break del primo set.

Primo italiano in finale a Cincinnati

Con questa vittoria, Sinner diventa il primo tennista italiano a qualificarsi per la finale del Masters 1000 di Cincinnati, un risultato storico che conferma la sua crescita e il suo costante miglioramento.

Per l’azzurro, questa sarà la quinta finale in carriera in un torneo di questa categoria e la seconda nel 2023, dopo il trionfo a Miami.

Alla fine del match, Sinner ha festeggiato con un urlo liberatorio, sottolineando l’importanza di questa vittoria per il suo percorso.

Finale contro Tiafoe

Sinner affronterà l’idolo di casa, l’americano Frances Tiafoe.