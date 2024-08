Incidente con la moto d’acqua, muore a 19 anni Nicola Iorio

0 Condivisioni acebook Twitter

Nicola Iorio, un ragazzo di 19 anni della provincia di Caserta, è deceduto a seguito di un tragico incidente avvenuto il 17 agosto a Velipoje, una nota località turistica in Albania.

Incidente mortale a Velipoje

Il giovane Nicola Iorio, originario di Casal di Principe, in provincia di Caserta, è rimasto vittima di un incidente mortale mentre si trovava in vacanza a Velipoje, una destinazione turistica dell’Albania. Il drammatico evento si è verificato sabato 17 agosto, quando Iorio è stato coinvolto in uno scontro tra moto d’acqua. Nonostante il tempestivo trasporto presso l’ospedale di Scutari, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le prime ricostruzioni indicano che Iorio ha riportato ferite gravissime, risultate fatali poco dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso.

Il ricordo del sindaco

Il sindaco di Casal di Principe, Ottavio Corvino, ha espresso pubblicamente il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia del giovane con un post su Facebook. Corvino ha descritto la morte di Nicola Iorio come una tragedia che ha profondamente scosso l’intera comunità. “Con profondo dolore e grande tristezza, apprendo della tragica scomparsa del giovane Nicola Iorio, un nostro concittadino di appena 19 anni. Nicola è rimasto vittima di un terribile incidente nelle acque di Velipoje, in Albania, durante quella che doveva essere una vacanza spensierata. La notizia ha scosso profondamente la nostra comunità,” ha dichiarato il sindaco.

Il supporto alla famiglia

Nel suo messaggio, il sindaco Corvino ha offerto il suo sostegno alla famiglia di Nicola Iorio in questo momento di grande dolore. “In qualità di sindaco, mi rendo disponibile per offrire qualsiasi tipo di supporto alla famiglia in questo momento così difficile. La nostra comunità è unita nel dolore e pronta a sostenere chiunque ne abbia bisogno,” ha concluso Corvino. L’intera comunità di Casal di Principe si stringe attorno alla famiglia, condividendo il peso di questa tragica perdita.