Roma, scontro frontale tra un camion dell’Ama e un’auto, muore donna di 44 anni, un ferito grave

Un incidente mortale a Roma Nord blocca la viabilità: una vittima e un ferito grave

Scontro mortale su via Trionfale a Roma Nord

Nelle prime ore di oggi, lunedì 19 agosto 2024, un tragico incidente ha coinvolto un camion dell’Ama e una Bmw Mini su via Trionfale, all’altezza del civico 10104, vicino all’ospedale San Filippo Neri. L’impatto, avvenuto intorno alle 5.40 del mattino, ha causato la morte di una donna di 44 anni, la cui identità non è stata ancora resa nota. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora sotto investigazione da parte della polizia locale di Roma Capitale.

Chiusura di via Trionfale e interventi di soccorso

Il violento scontro ha causato gravi disagi alla viabilità, con la chiusura temporanea di via Trionfale tra l’incrocio con via di Casal del Marmo e via Baretti. Oltre alla vittima, un uomo di 47 anni, che viaggiava a bordo della Bmw Mini, è rimasto gravemente ferito. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma sono intervenuti per liberarlo dalle lamiere dell’auto, permettendo il suo immediato trasporto al Policlinico Agostino Gemelli da parte del personale del 118. Dopo i rilievi del caso, la strada è stata riaperta nel corso della mattinata, consentendo il ripristino parziale della circolazione, sebbene con alcuni rallentamenti.

Indagini sulla dinamica e verifiche sul conducente del camion

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale per condurre i rilievi e avviare le indagini sulla dinamica dell’incidente. Per gestire la viabilità, sono state mobilitate anche diverse pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario. Il conducente del camion dell’Ama è stato sottoposto ai test per alcol e droga per determinare se fosse sotto l’influenza di sostanze stupefacenti al momento dell’incidente. Le responsabilità del sinistro sono attualmente al vaglio degli inquirenti.