L’ultima telefonata, “Papà, l’escursione è stata bellissima”, Simone Moro si accascia al volante e muore, aveva 27 anni

Simone Moro, un giovane di 27 anni, è scomparso tragicamente dopo un’escursione sul Monte Civetta nelle Dolomiti.

L’ultima telefonata con il padre

Sabato pomeriggio, Franco Moro ha ricevuto una telefonata dal figlio Simone, 27 anni, raggiante per l’escursione appena conclusa sul Monte Civetta nelle Dolomiti bellunesi. Simone era entusiasta della cima conquistata insieme a un amico e non vedeva l’ora di mostrare le foto al padre, grande appassionato di montagna. “Papà, l’escursione è stata bellissima! Stasera ti faccio vedere le foto, mi sono divertito tantissimo. Parto adesso, ci vediamo a casa”, sono state le sue ultime parole. Franco ricorda ogni dettaglio di quella conversazione, inconsapevole che sarebbe stata l’ultima con suo figlio. Durante il tragitto di ritorno, senza alcun segnale di malessere precedente, Simone si è accasciato al volante, lasciando l’amico e la famiglia in stato di shock e dolore.

Un dolore condiviso da tutta la comunità

Il dramma ha profondamente colpito la comunità di Col San Martino, dove viveva Simone. La famiglia, composta dai genitori Franco e Mariateresa e dal fratello Nicola, è stata travolta dal dolore, accentuato dalla notizia che Simone stava per diventare zio. Numerosi amici, compaesani ed ex compagni di squadra si sono recati presso la casa di via Castelletto per offrire il loro supporto alla famiglia. “Era un ragazzo stupendo: si dava tanto da fare nel lavoro, trasmetteva sempre positività e allegria. Era un piacere stare con lui”, ricordano tra le lacrime coloro che lo hanno conosciuto.

Il cordoglio del sindaco

Il sindaco di Col San Martino, Mattia Perencin, ha espresso il cordoglio collettivo: “Ci stringiamo tutti nel dolore per la tragica perdita di Simone Moro. La notizia ci ha lasciati senza parole, sconvolgendo il cuore di ognuno di noi. Una notizia terribile per tutta la nostra comunità. Simone era una persona speciale, sempre con il sorriso, un grande lavoratore e uno sportivo appassionato. Qualche anno fa, con grande gioia, avevamo inaugurato insieme la sua nuova attività di giardiniere. La sua mancanza si farà sentire profondamente. Ci uniamo al cordoglio della famiglia”. L’intera comunità è unita nel lutto, ricordando con affetto e dolore un giovane che ha lasciato un segno indelebile nella vita di tutti.