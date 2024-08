Va a fuoco la lavatrice, muore per le ustioni riportate una donna

0 Condivisioni acebook Twitter

Incendio a Milano: 93enne perde la vita nel suo appartamento ad Affori

Un drammatico incendio ha causato la morte di una donna di 93 anni nel quartiere Affori a Milano. L’incendio è divampato all’interno del suo appartamento situato al terzo piano di un palazzo. Le prime ricostruzioni indicano che le fiamme siano partite da una lavatrice situata nel bagno dell’abitazione, anche se le cause precise dell’incendio rimangono ancora da accertare. Fortunatamente, l’incendio è rimasto circoscritto e non ha coinvolto altri appartamenti del condominio.

L’intervento dei vicini e il tentativo di soccorso

I vicini di casa hanno descritto momenti di grande tensione e angoscia. Secondo quanto raccontato da un’abitante del condominio al quotidiano Il Giorno, i vicini hanno tentato di mettersi in contatto con l’anziana signora Giavaldi bussando alla porta e chiamandola al cellulare. “Dal pianerottolo sentivamo il suo telefono squillare da dentro casa ma niente da fare. È stato straziante”, ha dichiarato una vicina. Un altro residente, che vive al piano superiore, si è accorto della colonna di fumo che usciva dalla finestra del bagno della signora e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Arrivo dei soccorsi e operazioni di spegnimento

Nonostante i tentativi dei vicini di entrare nell’appartamento per prestare aiuto, l’incendio ha reso impossibile raggiungere la donna prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti rapidamente i pompieri, insieme agli operatori di Areu, alla polizia di Stato e alla polizia locale. Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono state portate a termine con successo, ma purtroppo per la signora Giavaldi non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno ora conducendo le indagini per determinare le cause esatte dell’incendio e capire se ci fossero eventuali malfunzionamenti nella lavatrice che hanno scatenato le fiamme.