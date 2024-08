Il pilota Luca Persiani muore in un incidente, jeep precipita in un dirupo,  la fidanzata: “Guidavo io, mi ha detto lui di scendere”

4 Condivisioni acebook Twitter

Luca Persiani, analista delle prestazioni di guida e pilota, è deceduto in un incidente a Scanno, in Abruzzo, durante una gita con un’amica.

La dinamica dell’incidente

Una tranquilla escursione si è trasformata in tragedia per Luca Persiani, 40 anni, originario di Albano Laziale e residente a Roma.

Lunedì pomeriggio, insieme a Lavinia Gaggioli, 27 anni, anche lei di Roma, Persiani si era diretto verso il monte Genzana, in Abruzzo, per ammirare il tramonto.

La gita, però, ha preso una piega drammatica quando, durante il ritorno, il sentiero si è rivelato più insidioso del previsto.

A causa delle condizioni meteo avverse, con pioggia e nebbia, Persiani ha deciso di prendere il controllo della jeep Wrangler rossa, preoccupato per la sicurezza dell’amica. Nonostante la sua esperienza di pilota, Persiani non è riuscito a mantenere il controllo del veicolo, che è precipitato in un dirupo per oltre seicento metri.

Il racconto della sopravvissuta

La giovane Lavinia Gaggioli, sopravvissuta all’incidente, ha descritto quei momenti come un incubo. “Mi ha fatto scendere dall’auto, dicendomi che era pericoloso.

Ha provato diverse manovre per riportare la jeep sul sentiero: prima ha cercato di risalire a monte, poi di scendere a valle, ma ogni tentativo è stato inutile”, ha raccontato ancora sotto choc. Alle 21:30, la jeep ha perso aderenza su un tratto particolarmente ripido, precipitando nel burrone.

Non è chiaro se Persiani abbia tentato di lanciarsi dal veicolo in movimento o se sia stato sbalzato fuori durante il ribaltamento. La discesa è stata devastante e il veicolo si è ribaltato più volte. Nonostante l’immediata chiamata ai soccorsi, la situazione era già compromessa.

I soccorsi e l’indagine in corso

I soccorritori, tra cui i militari della guardia di finanza di Roccaraso, hanno raggiunto il luogo dell’incidente solo dopo due ore, a causa delle difficili condizioni meteo e del terreno impervio.

Nonostante i tentativi di Lavinia Gaggioli di mettere in sicurezza Persiani, coprendolo con i resti dell’auto e seguendo le istruzioni dei sanitari al telefono, alle 1:20 il suo cuore ha cessato di battere. “È stato un momento devastante, mi sono sentita impotente, non potevo fare nulla per salvarlo”, ha dichiarato la giovane. Le operazioni di recupero del corpo sono durate fino alle cinque del mattino, con l’utilizzo di tecniche alpinistiche. Il corpo di Luca Persiani è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Sulmona, dove è stata eseguita la ricognizione cadaverica.

La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo contro ignoti per chiarire le cause dell’incidente. I funerali di Luca Persiani si terranno oggi a Roma, alle 15, nella Chiesa Santi Mario, Marta, Abaco e Audiface, a Casalotti.