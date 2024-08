Emma muore a 19 anni precipitando da un balcone di un hotel, era in vacanza a Ibiza con delle amiche

2 Condivisioni acebook Twitter

Emma Ramsay, 19 anni, è deceduta a Ibiza dopo essere caduta dal balcone dell’hotel dove alloggiava con le sue amiche, durante una vacanza.

Tragedia in vacanza: la caduta dal balcone

Una vacanza spensierata a Ibiza si è trasformata in tragedia per Emma Ramsay, una giovane studentessa britannica di 19 anni.

La ragazza, originaria di Hamilton nel South Lanarkshire, si trovava sull’isola spagnola insieme alle sue amiche per godersi qualche giorno di relax.

Tuttavia, nelle prime ore del 20 agosto, verso le 3 del mattino, Emma è caduta dal balcone del suo hotel nella zona di San Antonio.

Secondo quanto riportato, la giovane si sarebbe sporta troppo dal balcone della stanza dove alloggiava, perdendo l’equilibrio e precipitando. Nonostante la richiesta immediata di soccorso, i sanitari giunti sul posto non sono riusciti a salvare la vita della ragazza, dichiarandone il decesso poco dopo.

Interventi immediati e tentativi di rianimazione

L’incidente è avvenuto presso l’Hotel Vibra District e ha scosso profondamente la comunità locale e i turisti presenti. I servizi di emergenza spagnoli sono intervenuti rapidamente, inviando ambulanze sul luogo dell’incidente.

I paramedici hanno tentato a lungo di rianimare Emma Ramsay, ma tutti gli sforzi sono risultati inutili. La giovane è stata dichiarata morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei media, lasciando sotto shock amici e parenti della vittima, che fino a poche ore prima aveva condiviso sui social media immagini di una serata felice trascorsa con le sue amiche.

Il dolore della famiglia e dei conoscenti

La tragedia ha colpito duramente la famiglia di Emma Ramsay, che era una studentessa di legge presso la Strathclyde University.

La madre della giovane ha espresso il suo dolore in un toccante messaggio sui social media, descrivendo Emma come “il mio angelo” e “la mia migliore amica”. “Mi mancherai più di quanto le parole possano esprimere. Riposa in pace, mio dolce angelo, e dormi bene”, ha scritto la madre, evidenziando la profonda perdita che la famiglia sta vivendo.