Raffaella Poggioli, noto avvocato, muore a 54 anni durante una festa dello stilista Domenico Dolce

Raffaella Poggioli, 54 anni, è deceduta improvvisamente durante un party privato organizzato dallo stilista Domenico Dolce a Polizzi Generosa.

Il malore e i tentativi di soccorso

Una serata di festa si è trasformata in tragedia a Polizzi Generosa (Palermo), dove l’avvocata Raffaella Poggioli, 54 anni, ha perso la vita a causa di un malore improvviso durante un evento privato. Poggioli era stata invitata insieme al marito al party organizzato dal celebre stilista Domenico Dolce in un ristorante del piccolo comune siciliano. Intorno alle 22 di lunedì sera, poco dopo l’inizio della serata, la legale si è sentita male mentre si trovava sulla pista da ballo. Gli ospiti, tra cui diversi rappresentanti dell’imprenditoria modenese e personalità del mondo dello spettacolo e della musica, hanno cercato immediatamente di soccorrerla, ma tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Il decesso e il dolore della comunità

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, chiamati subito dagli invitati, Raffaella Poggioli è deceduta poco dopo l’arrivo dei medici. La notizia della sua morte ha sconvolto i presenti, tra cui il marito della donna, che ha assistito impotente alla tragedia. La professionista era molto stimata a Modena, dove colleghi e amici stanno vivendo un profondo dolore per la sua improvvisa scomparsa. Il sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi, ha espresso il suo cordoglio ricordando l’avvocata e l’atmosfera di sgomento che ha pervaso la festa dopo il tragico evento. “Eravamo in tanti alla festa, ci stavamo divertendo, siamo rimasti profondamente colpiti da quanto successo a Poggioli“, ha dichiarato Librizzi, sottolineando che l’assistenza sanitaria è stata immediata, con la presenza in sala di tre medici, due operatori sanitari e un’infermiera, oltre all’arrivo rapido della Guardia medica.

L’ultimo saluto e il ricordo di Raffaella Poggioli

Dopo il decesso, la salma di Raffaella Poggioli è stata trasferita a Terracielo Funeral Home. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Modena, dove la legale era conosciuta e apprezzata per la sua professionalità e il suo carattere solare. Il sindaco di Polizzi Generosa ha espresso il suo dolore per la perdita, affermando: “Piangiamo Raffaella come una concittadina, come se la conoscessimo da sempre. Mi stringo alla famiglia”. La tragica scomparsa di Poggioli ha scosso tutti coloro che l’hanno conosciuta, lasciando un ricordo indelebile di una persona amata e stimata da tutti.