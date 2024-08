14enne muore annegato, era scomparso dopo essersi allontanato da un gruppo di amici

0 Condivisioni acebook Twitter

Un ragazzino di 14 anni è morto annegato a Rimini. Le ricerche, avviate dopo la sua scomparsa, si sono concluse tragicamente con il recupero del corpo senza vita.

La scomparsa e il tragico ritrovamento

Un dramma si è consumato oggi a Rimini, dove un ragazzino di 14 anni, di nazionalità polacca, è morto annegato in mare. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, nei pressi dei bagni 91-92, nella zona sud della città romagnola. Il giovane era in vacanza con una comitiva di coetanei, accompagnati da alcuni adulti. Dopo essersi allontanato dal gruppo per fare un bagno in mare, il 14enne è improvvisamente scomparso, scatenando l’allarme tra i suoi compagni.

Gli appelli del Publiphono, il sistema di altoparlanti utilizzato sulle spiagge di Rimini per diffondere informazioni, hanno rapidamente avvertito tutti i bagnanti della scomparsa del ragazzo, invitandoli a segnalare eventuali avvistamenti alle autorità.

Le ricerche e l’esito tragico

Le ricerche del ragazzo sono durate alcune decine di minuti, durante i quali l’ansia e l’apprensione dei presenti sono cresciute.

Purtroppo, le speranze si sono infrante quando il corpo del giovane è stato avvistato in mare, privo di sensi.

Un bagnino è riuscito a recuperarlo e a portarlo a riva, dove sono stati immediatamente avviati i tentativi di rianimazione. Nonostante gli sforzi prolungati, il ragazzo è stato dichiarato morto sul posto, lasciando i presenti, inclusi i membri della sua comitiva, nello sconforto e nel dolore.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e la guardia costiera, che hanno isolato l’area in attesa dell’arrivo del medico legale.

Le indagini sono ora affidate alla Capitaneria di porto, che avrà il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e di accertare le circostanze che hanno portato alla morte del giovane turista.