Attimi di panico in spiaggia, velivolo precipita il mare, pilota salvato dai bagnanti

0 Condivisioni acebook Twitter

Autogiro precipita in mare a Marina di Minturno: il pilota esce illeso

L’incidente davanti ai bagnanti

Momenti di panico a Marina di Minturno, in provincia di Latina, quando un autogiro a due posti ha perso quota e si è schiantato in mare. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi increduli dei bagnanti che si stavano godendo una giornata al mare. Il velivolo, fuori controllo, ha iniziato a precipitare fino a cadere in acqua, creando scompiglio tra le persone presenti sulla spiaggia.

Fortunatamente, ciò che poteva trasformarsi in una tragedia si è concluso con un lieto fine: il pilota è riuscito a uscire dal velivolo praticamente illeso, riportando solo lievi ferite.

Il salvataggio del pilota

Nel video dell’incidente, si vede il pilota dell’autogiro tentare disperatamente di mantenere il controllo del mezzo per un atterraggio di fortuna in acqua. Subito dopo la caduta, diversi bagnanti non hanno esitato a tuffarsi per soccorrere l’uomo, aiutandolo a uscire dal velivolo. Il pilota, sebbene sotto shock per l’accaduto, è stato estratto dall’autogiro e portato in salvo. Secondo le prime informazioni, l’uomo ha riportato solo ferite lievi, ma lo spavento per l’incidente è stato comprensibilmente forte.

Interventi e indagini sul luogo

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco per recuperare l’autogiro dal mare, mentre i sanitari del 118 hanno assistito il pilota, che è stato trasportato per ulteriori controlli, nonostante le sue condizioni siano apparse subito stabili. Al momento, le cause dell’incidente non sono ancora chiare; si ipotizza un guasto al rotore del velivolo, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per determinare esattamente cosa abbia causato la caduta dell’autogiro in mare.