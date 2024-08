Madre e figlio si avventurano nel bosco alla ricerca di funghi, donna scompare nel nulla

0 Condivisioni acebook Twitter

Ricerche in corso nei boschi di Maccagno per un’anziana dispersa

L’allarme e l’inizio delle ricerche

Nella mattinata di oggi, giovedì 22 agosto, sono riprese le ricerche di un’anziana donna dispersa nei boschi di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. La signora, 86 anni, si era avventurata in cerca di funghi insieme al figlio, ma si è persa di vista in un attimo di distrazione. L’allarme è stato lanciato immediatamente dal figlio, e le operazioni di ricerca sono iniziate subito, proseguendo fino alla sera di ieri. Tuttavia, con il calare del buio, i soccorritori sono stati costretti a sospendere le operazioni, che sono riprese questa mattina con l’arrivo di nuove squadre di soccorso.

Le operazioni di ricerca riprendono all’alba

Alle prime luci dell’alba, diverse squadre specializzate si sono riunite nei boschi di Maccagno per continuare le ricerche della donna. Tra queste, il nucleo di Topografia Applicata al Soccorso, il reparto Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e gli specialisti del reparto Speleo Alpino Fluviale. Viste le difficoltà legate all’età della donna, si ritiene che non possa essersi allontanata troppo dal punto in cui è stata vista l’ultima volta. Nonostante l’allarme tempestivo, le ricerche di ieri non hanno portato a nessun risultato fino alle 20:30, quando il buio ha imposto una pausa nelle operazioni. Oggi, oltre alle squadre a terra, è stato richiesto anche il supporto di cani molecolari per individuare eventuali tracce della donna.

L’ausilio dell’elicottero e le speranze residue

Nella giornata odierna, i Vigili del fuoco hanno deciso di impiegare anche un elicottero per sorvolare l’area e cercare di individuare dall’alto qualsiasi segnale che possa portare alla donna dispersa. Con il passare delle ore, le speranze di trovarla in vita si affievoliscono, ma i soccorritori e i familiari non perdono la speranza. Le ricerche continueranno ininterrottamente con l’auspicio di ritrovare l’anziana signora sana e salva.