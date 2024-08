Autostrada A2, scontro tra due auto, il bilancio è pesante, morta bimba di 7 anni, feriti gravi fratellino e genitori

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente sull’A2: muore una bambina di 7 anni

Collisione tra due veicoli sull’autostrada A2 nei pressi di Sala Consilina

Questa mattina, un grave incidente stradale ha avuto luogo sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, in prossimità di Sala Consilina, nella provincia di Salerno. Un tragico scontro tra due automobili ha provocato la morte di una bambina di 7 anni. La piccola viaggiava insieme ai suoi genitori e al fratello minore, tutti feriti durante l’impatto. Anche le due persone presenti nell’altro veicolo, una coppia proveniente dalla Calabria, hanno subito lesioni. L’incidente si è verificato quasi al confine con la Basilicata, e la Polizia Stradale sta indagando per comprendere meglio le circostanze dell’accaduto.

Prime ricostruzioni e dinamica dell’incidente

Dalle prime ricostruzioni, sembra che lo scontro sia avvenuto sulla corsia nord dell’autostrada A2 del Mediterraneo. Per ragioni ancora da chiarire, il veicolo su cui viaggiava la famiglia messinese si è scontrato violentemente con un altro, a bordo del quale viaggiava una coppia calabrese. L’incidente è avvenuto poco prima dello svincolo per Sala Consilina, e ha avuto conseguenze drammatiche: una bambina ha perso la vita e altre cinque persone sono rimaste ferite. Gli inquirenti stanno cercando di determinare le cause esatte del sinistro.

Soccorsi e impatto sul traffico autostradale

La bambina, originaria di Messina, è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Polla, ma purtroppo non è sopravvissuta alle gravi lesioni riportate. Gli altri cinque feriti, inclusi i genitori e il fratello della vittima, sono stati anch’essi ricoverati nello stesso ospedale. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Anas, le ambulanze del 118, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere delle vetture coinvolte. L’incidente ha causato significativi rallentamenti al traffico sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, con notevoli disagi per i viaggiatori in transito.