Alla guida ubriaco percorre l’autostrada contromano l’impatto frontale con un’altra auto è inevitabile, grave una donna di 49 anni

Ubriaco alla guida contromano sulla A1: impatto frontale a Somaglia

Viaggiava contromano sull’autostrada A1: incidente all’altezza di Somaglia

Un uomo di 44 anni, in stato di ebbrezza, ha percorso contromano oltre sei chilometri sull’autostrada A1 in direzione Bologna, causando un grave incidente. La sua corsa si è conclusa con uno scontro frontale con un’altra auto che procedeva correttamente, all’altezza di Somaglia, in provincia di Lodi. La donna al volante dell’auto colpita, una 49enne, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Cremona. L’uomo, originario di El Salvador, è stato subito fermato dalla Polizia Stradale, che gli ha ritirato patente e auto.

La dinamica del tragico evento

L’incidente è avvenuto nella notte di giovedì, quando il 44enne, dopo essere entrato in autostrada A1 Milano-Napoli dal casello Basso Lodigiano, ha imboccato la carreggiata sud, viaggiando però in direzione nord. Il suo tragitto contromano si è concluso in prossimità dell’Autogrill di Somaglia, dove è avvenuto lo scontro con un’auto che procedeva regolarmente. Dopo lo schianto, il 44enne è uscito dall’auto in evidente stato di ebbrezza, tanto da non riuscire a mantenersi in piedi, confermando così la causa del tragico errore.

Interventi e soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorritori sul luogo dell’incidente. Le squadre della Croce Rossa di Lodi, della Croce Casalese e l’auto medica sono giunte tempestivamente per prestare i primi soccorsi. I vigili del fuoco, provenienti sia dal Comando provinciale di Lodi sia dal distaccamento volontario di Casalpusterlengo, hanno operato per mettere in sicurezza l’area e assistere i feriti. Grazie alla rapidità dei soccorsi, si è riusciti a evitare ulteriori pericoli per gli automobilisti che stavano transitando su quel tratto dell’autostrada.