Ritrovato il corpo della 18enne Hannah Lynch, l’ultima dispersa del naufragio del Bayesian, si era appena iscritta all’università

0 Condivisioni acebook Twitter

Ritrovato il corpo di Hannah Lynch, l’ultima dispersa del naufragio del Bayesian

Recuperato il corpo di Hannah Lynch, 18enne vittima del naufragio

È stato ritrovato oggi il corpo senza vita di Hannah Lynch, la giovane di 18 anni che risultava l’ultima dispersa nel naufragio del Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello, vicino Palermo. Hannah era la più giovane delle vittime e l’ultima persona di cui non si aveva ancora traccia. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno individuato il suo corpo durante le ricerche condotte all’interno delle cabine e dei corridoi sommersi della barca, questa mattina. Il ritrovamento è avvenuto dopo che le operazioni di ricerca erano riprese con sub esperti, specializzati nell’esplorazione delle aree più inaccessibili del relitto.

Hannah Lynch bloccata in una cabina a 50 metri di profondità

Hannah Lynch non era stata trovata insieme agli altri cinque dispersi, recuperati dai sommozzatori nelle ore precedenti. Di conseguenza, le ricerche erano state estese ad altre parti dello scafo e ai fondali circostanti. Alla fine, il corpo della giovane è stato localizzato in una delle cabine del veliero, intrappolato a 50 metri di profondità. Un portavoce della Guardia Costiera italiana ha sottolineato la complessità delle operazioni: “La ricerca non è stata né facile né rapida”. Ha spiegato che esplorare il relitto era come “ispezionare un palazzo di 18 piani completamente sommerso”.

Hannah Lynch: una giovane promessa e figlia del magnate Mike Lynch

Hannah Lynch era la figlia del magnate inglese Mike Lynch, che aveva organizzato la vacanza sul lussuoso yacht, invitando amici e colleghi. Mike Lynch è morto anch’egli nel naufragio del Bayesian, mentre la madre di Hannah, Angela Bacares, è tra i 15 sopravvissuti, tratti in salvo da una scialuppa di salvataggio dopo l’affondamento, avvenuto intorno alle 5 del mattino di lunedì. Hannah, che aveva appena concluso i suoi studi alla prestigiosa Latymer Upper School di Londra, si era imbarcata con i genitori per celebrare la fine della scuola. A settembre avrebbe dovuto iniziare la sua carriera universitaria all’Università di Oxford.

Ricordi e testimonianze degli amici

Amici e conoscenti ricordano Hannah come una studentessa esemplare, descritta come “gentile con tutti e sempre solare”. Una ex compagna di classe ha raccontato al Telegraph: “Siamo incredibilmente sotto shock”. La direzione della scuola, a cui era molto legata, ha espresso profondo cordoglio. Hannah era apparsa sui social media nelle settimane precedenti, durante il ballo di fine anno organizzato dalla scuola. Alcuni amici, intervistati dal Times, l’hanno descritta come “una supernova, determinata, ostinata e divertente”, sottolineando la sua gentilezza, intelligenza e il suo impegno come femminista. Amava i libri e la poesia, e lo scorso anno aveva vinto un premio letterario, preludio di quella che sembrava essere una promettente carriera accademica.