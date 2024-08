Scontro tra moto e auto, muoiono Carlo e Giorgia, 18 e 19 anni, andavano a una festa di compleanno

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente a Fossacesia: perdono la vita due giovani di Lanciano

Due giovani vittime in un incidente stradale a Fossacesia

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di due giovani nella serata di ieri, giovedì 22 agosto, a Fossacesia, in provincia di Chieti. Le vittime sono Carlo Rizzo, 18 anni, e Giorgia Apollonio, 19 anni, entrambi residenti a Lanciano. I due ragazzi viaggiavano su una motocicletta lungo la strada comunale Via Vecchia Scorciosa, nella zona artigianale Sterpari, quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo ha perso il controllo e si è schiantato violentemente contro un palo.

Inutili i soccorsi per Carlo e Giorgia

Nonostante l’arrivo immediato dei soccorritori del 118, i tentativi di rianimare i due giovani si sono rivelati vani. L’impatto della moto contro il palo è stato troppo violento, e i due ragazzi sono stati sbalzati sull’asfalto con conseguenze fatali. I sanitari, accorsi rapidamente sul luogo dello schianto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due ragazzi.

La dinamica dell’incidente e l’intervento delle autorità

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco dopo le 20:30, mentre Carlo e Giorgia si stavano dirigendo verso una festa di compleanno. I due percorrevano una strada parallela alla provinciale Lanciano-Fossacesia a bordo di una moto Honda, guidata da Giorgia, quando improvvisamente il mezzo è uscito di strada. La moto ha prima colpito un palo in cemento e poi è andata a sbattere contro un albero di ulivo situato appena fuori dalla carreggiata.

La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata terribile: la motocicletta era completamente distrutta e i corpi dei due giovani giacevano poco distanti, privi di vita. La notizia della tragedia ha raggiunto rapidamente i familiari delle vittime, che sono arrivati sul luogo dell’incidente straziati dal dolore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dalle prime rilevazioni, sembra che si tratti di un incidente autonomo.