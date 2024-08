Bari, Santo Spirito piange Giuseppe morto a soli 20 enne, rinviati i fuochi d’artificio per la festa

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Santo Spirito: la comunità in lutto rinvia i festeggiamenti

Giovane di 20 anni perde la vita, la comunità sotto shock

La comunità di Santo Spirito è stata colpita da una grave perdita, con la tragica scomparsa di un giovane di 20 anni avvenuta due giorni fa. Il lutto ha scosso profondamente il quartiere, tanto che la parrocchia dello Spirito Santo, in accordo con il Comitato Festa Patronale, ha deciso di rinviare i fuochi d’artificio previsti per domenica 25 agosto, durante i festeggiamenti per la Madonna Immacolata.

Riflessione e preghiera in memoria del giovane

In un messaggio alla comunità, la parrocchia ha invitato tutti a fare della festa un momento di riflessione e preghiera, specialmente per i giovani. “Che la festa sia occasione di riflessione e preghiera per tutti i nostri ragazzi,” recita il comunicato.

Messa in onore della giovane vittima e iniziative in suo nome

Lunedì 26 agosto, verrà celebrata una messa in onore del giovane Giuseppe, durante la quale verrà consegnato un contributo destinato a iniziative che la famiglia della vittima ha voluto promuovere.