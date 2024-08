Famiglia va a dormire dopo aver messo in carica moto elettrica, muoiono per l’incendio quattro bimbi e i due genitori

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incendio a Novi Sad: sei vittime, tra cui quattro bambini

Incendio devastante all’alba a Novi Sad

Un terribile incendio è scoppiato all’alba di venerdì 23 agosto in una casa alla periferia di Novi Sad, la seconda città più grande della Serbia, a circa 90 chilometri a nord di Belgrado. Il rogo, scoppiato intorno alle 3 del mattino, ha causato la morte di sei persone, tra cui quattro bambini di età compresa tra i 2 e i 7 anni. Secondo quanto riportato dal ministro degli Interni, Ivica Dacic, la causa dell’incendio sarebbe stata un scooter elettrico collegato alla rete elettrica, che avrebbe innescato le fiamme a causa di un corto circuito.

Lo scooter in carica e l’origine del rogo

I bambini, che si trovavano nella stessa stanza dei genitori, rispettivamente di 29 e 23 anni, sono stati colti di sorpresa dall’incendio. Secondo i media locali, la famiglia viveva in una casa modesta, con un impianto elettrico che probabilmente non rispettava le norme di sicurezza. Le fiamme si sarebbero propagate rapidamente, lasciando poco tempo alla famiglia per mettersi in salvo. Le immagini della scena mostrano una dimora semplice e danneggiata, che ha reso difficile qualsiasi tentativo di fuga.

Tentativi di salvataggio falliti

In un disperato tentativo di salvare la famiglia, il padre della donna deceduta, che viveva in una casa vicina, ha cercato di abbattere il muro della casa con un’ascia e una mazza. Purtroppo, i suoi sforzi non sono riusciti a salvare la famiglia intrappolata all’interno. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un segno indelebile in una delle città più grandi della Serbia.