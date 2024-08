Incidente fatale nel barese, muore 32enne stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo di 32 anni perde la vita in un incidente con il trattore vicino a Casamassima

Incidente fatale tra Turi e Casamassima

Nel primo pomeriggio, lungo la strada tra Turi e Casamassima, si è verificato un tragico incidente che ha coinvolto un uomo di 32 anni, Bardo Klevis, di origine albanese.

L’uomo, che lavorava come dipendente per un’azienda agricola di Rutigliano, stava facendo ritorno a casa dopo una giornata di lavoro nei campi. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del trattore che stava guidando, schiantandosi contro un muretto a secco. L’impatto è stato fatale e l’uomo è morto sul colpo.

I soccorsi sul luogo dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori, tra cui i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale medico del 118.

Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo, per Bardo Klevis non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.