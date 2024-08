Monopoli, ragazzo si schianta mentre era in volo con il parapendio, scattate le ricerche

0 Condivisioni acebook Twitter

Ricerche in corso per un giovane disperso in parapendio sulle colline di Monopoli

Incidente in parapendio sulle colline di Monopoli

Un giovane si sarebbe schiantato mentre sorvolava le colline intorno a Monopoli a bordo del suo parapendio. L’incidente è avvenuto nelle ultime ore, e la notizia ha subito allertato le autorità locali, che si sono attivate per avviare le ricerche. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del parapendio e al successivo schianto. La zona in cui è avvenuto l’incidente è caratterizzata da terreni impervi e boscosi, rendendo le operazioni di ricerca particolarmente difficili.

Operazioni di ricerca con l’elicottero

Le squadre di soccorso sono immediatamente intervenute e stanno cercando il giovane disperso con l’ausilio di un elicottero, oltre che con unità a terra. L’area è stata perlustrata sia via terra che dall’alto, ma finora non sono emerse tracce che possano indicare il punto esatto dello schianto. Le ricerche proseguiranno senza sosta fino a quando non sarà localizzato il giovane e si potrà procedere con il soccorso.