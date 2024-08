Bari, Vito Leccese una furia “La città merita rispetto”, il Sindaco solleva dall’incarico di assessore Raffaele Diomede

0 Condivisioni acebook Twitter

Revoca della delega all’assessore Raffaele Diomede: il sindaco di Bari prende posizione

Raffaele Diomede sollevato dall’incarico di assessore

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha revocato la delega a Raffaele Diomede, educatore e figura proposta dal Movimento 5 Stelle su indicazione del segretario provinciale Raimondo Innamorato. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni all’interno della maggioranza comunale. Durante il primo Consiglio comunale, il capogruppo dei 5 Stelle, Antonello Delle Fontane, aveva espresso il sostegno esterno al governo cittadino, criticando la scelta di Diomede come assessore. In risposta, Diomede si era offerto di dimettersi, ma il partito non aveva preso una decisione definitiva, portando Leccese a intervenire con la revoca.

Le parole del sindaco Leccese sulla decisione

Vito Leccese ha espresso la necessità di risolvere l’incertezza politica che stava frenando l’operato dell’amministrazione comunale. Pur ringraziando Diomede per la disponibilità mostrata, il sindaco ha sottolineato l’importanza di rispettare le esigenze della città: “Rispetto tutti, ma chiedo anche a tutte le forze politiche di rispettare anzitutto la città”. Con questa mossa, Leccese intende dare un segnale forte, volto a garantire stabilità e continuità nell’azione di governo.

La giunta comunale continua con nove assessori

Il sindaco ha confermato che la giunta lavorerà temporaneamente con nove assessori, proseguendo le attività amministrative senza interruzioni. Leccese ha inoltre annunciato che lunedì si recherà nel quartiere di San Pio, accompagnato dagli assessori, per incontrare la presidente del Municipio e i rappresentanti locali. L’obiettivo dichiarato è quello di focalizzarsi sulle aree della città che si sono sentite trascurate negli ultimi anni, avviando un dialogo diretto con i cittadini per migliorare le condizioni dei quartieri meno serviti.