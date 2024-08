Gran Sasso, ritrovato il corpo del Lewin Weituschat, il 25 enne era scomparso da alcuni giorni

0 Condivisioni acebook Twitter

Corpo senza vita trovato sul Monte Prena: probabile identificazione del giovane Lewin Weituschat

Trovato un corpo lungo la forra di Fossaceca

Una squadra di tecnici specializzati del Soccorso Alpino e Speleologico ha rinvenuto, pochi minuti fa, il corpo senza vita di un uomo lungo la forra di Fossaceca, sul Monte Prena. Si ritiene che si tratti di Lewin Weituschat, il giovane di 25 anni scomparso in queste zone alcuni giorni fa. Al momento, manca ancora l’ufficialità, poiché è necessario un riconoscimento formale da parte dei familiari, ma i soccorritori sono convinti che il cadavere sia proprio quello del ragazzo tedesco.

L’escursione solitaria e la scomparsa

Lewin Weituschat, in Italia per un programma Erasmus presso l’Istituto di Scienze forestali dell’Università di Padova, era partito il 10 agosto per un’escursione solitaria sulle vette abruzzesi. Dopo essere stato avvistato tra il Monte Camicia e il Monte Corvo sul versante teramano del Gran Sasso, le sue tracce si erano perse. L’ultimo contatto con i familiari risale all’8 agosto, quando aveva inviato una foto ai parenti. Da quel momento, è iniziata una vasta operazione di ricerca, coinvolgendo soccorritori e volontari.

Tragico epilogo delle ricerche

Le ricerche si sono concluse tragicamente intorno alle 14 di oggi, venerdì 23 agosto, quando la salma del giovane è stata avvistata nei pressi della forra di Fossaceca. Sono ancora in corso le operazioni di recupero del corpo, e si attende il riconoscimento da parte dei familiari per confermare l’identità. Lewin Weituschat era un giovane appassionato di natura e ambiente, e la sua scomparsa ha colpito profondamente sia la comunità locale che quella universitaria.