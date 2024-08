Incidente mortale sulla provinciale Cozze-Conversano: muore il 45enne Claudio Genchi

10 Condivisioni acebook Twitter

Claudio Genchi, 45 anni, è deceduto in un tragico incidente stradale sulla provinciale Cozze-Conversano, scontrandosi con una Jeep mentre era in sella al suo scooter.

Tragico scontro sulla provinciale

Un’altra tragedia stradale ha scosso il Barese ieri sera. Poco dopo le 22, sulla provinciale Cozze-Conversano, un grave incidente ha coinvolto uno scooter e una Jeep che procedevano in direzioni opposte. Per cause ancora da accertare, i due veicoli si sono scontrati frontalmente, causando la morte del centauro alla guida dello scooter, Claudio Genchi, 45 anni, originario di Mola.

Feriti la moglie della vittima e il conducente della Jeep

Nell’incidente, sono rimasti feriti anche la moglie di Claudio Genchi, che viaggiava con lui in sella alla moto, e il giovane alla guida della Jeep. Entrambi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale, dove sono stati sottoposti alle cure del caso. Le loro condizioni non sono state ancora rese note.

Indagini in corso

Le indagini sull’incidente sono ora nelle mani dei Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. I rilievi e le testimonianze saranno fondamentali per chiarire cosa abbia portato al tragico impatto che ha strappato alla vita Claudio Genchi.