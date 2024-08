Bari piange Mirko Di Maso, 36enne morto nella notte per un incidente stradale a Loseto

1 Condivisioni acebook Twitter

Mirko Di Maso, 36 anni, è deceduto in un tragico incidente stradale nel quartiere Loseto di Bari, scontrandosi con un’auto mentre era in sella al suo scooter.

Violento impatto nel quartiere Loseto

Erano circa le 23 quando Mirko Di Maso, un uomo di 36 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Loseto, quartiere di Bari. Il sinistro è avvenuto su via Trisorio Liuzzi, nei pressi della Centrale Terna. Mirko, alla guida del suo scooter Honda SH125, si è scontrato frontalmente con una Lancia Y, a bordo della quale si trovavano una madre e sua figlia, di ritorno da una giornata al mare. Nonostante il violento impatto, che ha causato il ferimento delle due donne, per Mirko non c’è stato nulla da fare.

Dinamica dell’incidente sotto indagine

Le prime ricostruzioni suggeriscono che Mirko Di Maso potrebbe aver imboccato la strada in controsenso, finendo contro la Lancia Y con una tale violenza da rompere il vetro dell’auto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 e la Polizia locale, che ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati e verranno esaminati nell’ambito delle indagini coordinate dall’autorità giudiziaria.

Il ricordo degli amici e la passione per il Bari

Mirko Di Maso era un volto noto nel settore degli eventi a Bari e lavorava per l’azienda di ristrutturazioni “Emiliano”. Era anche un tifoso appassionato della squadra del Bari. Gli amici, sconvolti dalla notizia, lo ricordano con affetto sui social. Maurilio, un vecchio amico, racconta commosso: “È una di quelle notizie che ti devastano il cuore, che ti tolgono il fiato e ti distruggono dentro”. Poche ore dopo, un altro tragico incidente tra uno scooter e un’auto ha causato la morte del 45enne Claudio Genchi sulla strada tra Cozze e Conversano, ferendo altre tre persone, tra cui la moglie della vittima.