Bari, “Sono pulita e non fumo, cerco stanza in affitto”, “il disperato” tentativo di una studentessa 22 enne di trovare casa

1 Condivisioni acebook Twitter

Marialuna d’Amicis, 22enne della provincia di Foggia, ha scelto un metodo inusuale per trovare una stanza in affitto a Bari: un curriculum da casting.

La ricerca disperata di una stanza in affitto

Marialuna d’Amicis, studentessa di Foggia, ha deciso di adottare un approccio insolito per trovare una stanza in affitto a Bari. La giovane, in cerca di una sistemazione dal mese di luglio, ha creato un vero e proprio curriculum per presentarsi ai potenziali locatori. “È stato un gesto di disperazione, non sapevo più come fare,” ha commentato. Marialuna è prossima alla laurea in Scienze della comunicazione presso l’Università degli Studi del Molise a Campobasso e prevede di iniziare un master in Digital Marketing a Bari. Nonostante i suoi sforzi, in venti giorni di ricerche, non è riuscita a ottenere nemmeno un appuntamento.

Il curriculum che cambia le carte in tavola

Stanca della mancanza di risposte e dei rifiuti, Marialuna d’Amicis ha deciso di pubblicare un curriculum dettagliato sui social, includendo una foto, stelline decorative, e sezioni come “Cosa cerco” e “Presentazione”. Nel testo si descrive come “pulita, rispettosa e con esperienze pregresse”. Questo gesto ha rapidamente attirato l’attenzione dei proprietari, permettendole di fissare quattro appuntamenti in breve tempo. Questo caso evidenzia quanto possa essere difficile e stressante la ricerca di un alloggio.

La realtà del mercato immobiliare barese

Nonostante le difficoltà iniziali, Marialuna ha potuto constatare la scarsa qualità degli alloggi rispetto ai prezzi elevati. A Bari, infatti, la richiesta di stanze è aumentata del 207% in un anno, causando un’impennata dei prezzi, spesso non giustificata dalle condizioni delle abitazioni. La studentessa non ha grandi pretese, desidera solo un appartamento ben collegato al centro. Tuttavia, la situazione è resa ancora più complessa dalla diffusione di contratti a nero, un problema che molti studenti fuori sede devono affrontare.