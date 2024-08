Padre e figlia agenti in vacanza immobilizzano uomo armato di coltello durante una passeggiata

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante una passeggiata in Sicilia, una giovane allieva agente di polizia e suo padre, ufficiale della Polizia locale, hanno immobilizzato un uomo armato di coltello, dimostrando grande prontezza e coraggio.

L’intervento tempestivo

Una tranquilla passeggiata nelle strade della Sicilia si è trasformata in un intervento eroico per Carlotta Ruta e suo padre Giorgio. La giovane, allieva agente di polizia a Peschiera del Garda, e il padre, ufficiale della Polizia locale di Modica, non hanno esitato a intervenire quando hanno sentito delle urla e visto un uomo armato di coltello in mezzo alla folla. In pochi istanti, con un’intesa perfetta, Giorgio è scattato in avanti per immobilizzare l’uomo, mentre Carlotta lo ha disarmato, evitando così una possibile tragedia.

Una dimostrazione di coraggio e dedizione

L’intervento della coppia di agenti ha permesso di scongiurare un pericolo imminente, dato che l’uomo minacciava di uccidere tre persone. Carlotta e Giorgio hanno agito con una naturale sinergia, frutto della loro comune esperienza nelle forze dell’ordine. “Spero di portare onore alla divisa come hai fatto e continui a fare tu”, ha commentato Carlotta con orgoglio, rivolgendosi al padre dopo l’accaduto.