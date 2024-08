Scomparsa a 89 anni in un bosco mentre cercava funghi col figlio, ritrovata vita dopo 4 giorni

0 Condivisioni acebook Twitter

Caterina Bardelli, 89 anni, scomparsa da quattro giorni mentre cercava funghi, è stata ritrovata viva nei boschi del Passo della Forcora, in provincia di Varese.

Ritrovamento dopo giorni di ricerche

Caterina Bardelli, l’anziana di 89 anni scomparsa lo scorso mercoledì nei boschi del Passo della Forcora, è stata finalmente trovata viva. Le ricerche, condotte per quattro giorni da vigili del fuoco, protezione civile, volontari, e il Nucleo Cinofili, si sono concluse positivamente oggi pomeriggio. L’anziana, residente a Malnate, era andata a cercare funghi insieme al figlio, ma si era persa nei boschi del territorio di Maccagno con Pino e Veddasca. Il figlio aveva immediatamente dato l’allarme, ma solo oggi i soccorritori sono riusciti a localizzare la donna, grazie anche all’utilizzo di cani addestrati e droni.

Condizioni di salute e intervento dei soccorritori

Quando è stata trovata, Bardelli era in una zona impervia nei pressi di Monterecchio. Nonostante lo spavento e la fatica accumulata in quattro notti trascorse all’aperto, le sue condizioni di salute sono state giudicate complessivamente buone. I soccorritori hanno subito richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha preso in carico l’anziana per le cure necessarie.