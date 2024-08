Mahmood interrompe il concerto perché rimane senza parole per il un regalo di un fan

0 Condivisioni acebook Twitter

A Roccella Jonica, Mahmood sorprende il pubblico fermando la sua esibizione per ringraziare un fan che gli ha regalato della ‘nduja calabrese.

Il dono inaspettato a Roccella Jonica

Durante un concerto a Roccella Jonica, in Calabria, il cantante Mahmood ha interrotto la sua esibizione per ringraziare un fan che gli ha regalato 700 grammi di ‘nduja, un tipico salume calabrese. Il dono, conservato con cura in una borsa frigo per mantenerne la freschezza, ha colpito l’artista al punto da fermare lo spettacolo per qualche minuto. “Zio, dammi!”, ha esclamato Mahmood, evidentemente divertito e sorpreso dal regalo. Il pubblico ha reagito con entusiasmo, tra risate e applausi, mentre il cantante spiegava: “Sono stato due giorni in Sicilia, ora qua. Torno a Milano che sarò un bue. Sto solo mangiando… Non c’è un limite al cibo”.

Un fan affezionato e un gesto memorabile

Il fan, già noto all’artista per la sua presenza a concerti precedenti, ha attirato l’attenzione di Mahmood con un cartello che diceva: “Nel 2022 ti ho portato un ritratto, oggi invece ti porto un po’ di ‘nduja”. Questo gesto non è passato inosservato e ha portato il cantante a interrompere l’esibizione per esprimere la sua gratitudine. “Ma nella borsa frigo te la sei messa? Come si fa? Dammela alla fine, altrimenti si scalda! Ma come, mi dai la borsa frigo? Me la regali? Sono 700 grammi di ‘nduja!”, ha proseguito Mahmood, scherzando con il pubblico. Alla fine, il regalo è stato consegnato allo staff dell’artista. Non è la prima volta che il cantante riceve regali particolari dai suoi fan: solo pochi giorni prima, in Sicilia, aveva ricevuto dei cannoli alla ricotta.