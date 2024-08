Carolyn Smith una furia sui social: “Non starò zitta”

1 Condivisioni acebook Twitter

Carolyn Smith, giudice di Ballando con le stelle, replica duramente su Instagram a un commento offensivo riguardante la sua battaglia contro il cancro.

Attacchi social e reazioni

Carolyn Smith, nota giudice di Ballando con le stelle, ha condiviso su Instagram un video in cui risponde a un hater che ha criticato il suo modo di parlare pubblicamente della sua malattia oncologica. L’hater aveva scritto: “Credo che tu debba ritirarti e non stare sui social a parlare sempre del tuo cancro. Non sei l’unica. Buon cancro”. Queste parole offensive hanno spinto Carolyn Smith, che lotta contro il cancro dal 2015, a rispondere pubblicamente, dichiarando: “Non riesco a stare zitta. Una situazione spiacevole, sgradevole e cattiva”. La sua reazione è stata decisa e senza mezzi termini, dimostrando il suo carattere forte e la sua volontà di non lasciare spazio alla negatività.

La risposta decisa di Carolyn Smith

Nel video, Carolyn Smith ha espresso tutto il suo sdegno per il commento ricevuto, definendo “allucinante” la cattiveria dimostrata. Ha spiegato: “Tanti mi hanno detto di lasciare stare, ma io non ci riesco. Quando una persona sbaglia deve essere ripresa”. Ha anche sottolineato quanto sia importante non lasciar correre questi attacchi gratuiti: “Basta la frase ‘lascia stare’. Chi scrive cattiverie deve essere ripreso bruscamente. Le persone cattive devono essere rieducate”. La giudice ha poi proseguito, evidenziando la sua resilienza: “Io sono qui per fortuna a godermi la vita… io ho le spalle larghe e sono molto positiva. Questa cosa deve finire”. Ha inoltre aggiunto di essere orgogliosa di condividere la sua esperienza per aiutare altre persone che affrontano situazioni simili.

Carolyn conclude con un messaggio chiaro

Concludendo il suo messaggio su Instagram, Carolyn Smith ha affermato che continuerà a essere presente sui social media, indipendentemente dalle critiche. “Preferirei non avere questa situazione oncologica. Sono nove anni. Signora, lei mi ha detto ‘Buon cancro’. Ma che modi sono? Io lo trovo davvero meschino. Io non sono sempre forte, ma in queste occasioni sì. Solo cattiverie. Io continuo a stare sui social. Non mi interessa”.