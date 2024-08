Barbara d’Urso replica alle accuse che le ha mosso Gerardina Trovato: “Oggi come allora “

13 Condivisioni acebook Twitter

Dopo le critiche di Gerardina Trovato sulla sua partecipazione a “Live Non è la d’Urso”, Barbara d’Urso replica invitando alla solidarietà e ricordando il suo impegno per aiutare la cantante.

Le critiche di Gerardina Trovato

Nei giorni scorsi, Gerardina Trovato ha espresso disappunto riguardo alla sua partecipazione televisiva nel 2020 al programma Live Non è la d’Urso, in cui è stata ospite su invito di Barbara d’Urso. La cantante ha definito quell’esperienza un momento che “vorrebbe cancellare”. In un’intervista, Trovato ha dichiarato: “Ero andata per dire ben altro. Avevo scritto la mia storia in un libro e Barbara non mi ha fatto dire una parola. Ha cominciato dicendo tutto lei e quando sono arrivata mi avesse fatto dire mezza cosa! Tutte m1nch1at3 su m1nch1at3. È stata tutta una gran m1nch1ata esserci andata”. Queste parole hanno suscitato una reazione immediata da parte dei fan e degli spettatori, che hanno preso diverse posizioni sulla questione.

La risposta di Barbara d’Urso

Di fronte alle dichiarazioni di Gerardina Trovato, Barbara d’Urso ha scelto di non entrare nella polemica, mantenendo un atteggiamento pacato e mostrando sostegno alla cantante. Attraverso le sue storie su Instagram, d’Urso ha commentato: “Sono molto felice che intorno a Gerardina si sia creata una rete di solidarietà. In passato solo Barbara d’Urso ha provato a darle visibilità e ad aiutarla, come spesso ha fatto. Ora mi auguro che davvero le luci dei riflettori non si spengano”. La conduttrice ha anche condiviso un video di quell’ospitata, aggiungendo: “Ed oggi come allora: forza Gerardina”.

Il passato incontro a “Live Non è la d’Urso”

Durante la sua partecipazione al programma nel 2020, Gerardina Trovato aveva inizialmente ringraziato Barbara d’Urso per l’opportunità, definendo la giornata un regalo. Aveva anche cercato di inviare un messaggio a sua madre tramite le telecamere: “Volevo dire mamma tu sei nata odiando, io sono nata amando… Barbara mi ha aiutato e mi ha portato lì, anche se non ce l’ha fatta [a farmi entrare nel cast, ndr], lei è nata come me, amando!”. Dopo questa dichiarazione, d’Urso l’aveva abbracciata e aveva mandato la pubblicità, per poi proseguire con un’intervista a Morgan al ritorno in studio.