Monica Setta, dopo anni di veleni con Tiberio Timperi, ora dice: “Il nostro rapporto? Stupendo”

La conduttrice Monica Setta ha parlato del suo rinnovato rapporto con Tiberio Timperi dopo anni di tensione.

Nuovo capitolo nella relazione professionale

Dopo aver condotto insieme UnoMattina In Famiglia nel 2021 e 2022, Monica Setta e Tiberio Timperi hanno vissuto anni di frecciatine e tensioni in diretta televisiva. Tuttavia, la situazione sembra essersi risolta, come ha dichiarato la stessa Setta in un’intervista a TvBlog. La conduttrice ha rivelato che il rapporto tra loro è ora caratterizzato da stima e amicizia. “Adesso abbiamo un rapporto stupendo”, ha affermato Setta, aggiungendo che i due sono in contatto regolare e che ha invitato Timperi alla sua festa di compleanno. “C’è un rapporto bellissimo e da parte mia c’è sempre stata grande stima nei suoi confronti”, ha continuato.

Chiarimenti e dichiarazioni sulla collaborazione passata

Durante l’intervista, Monica Setta ha affrontato anche alcune percezioni sbagliate che si erano create negli anni. Ha chiarito che le tensioni passate non erano legate a questioni di favoritismi. “Mi è dispiaciuto perché dall’esterno è sembrato che lui avesse bisogno delle mie raccomandazioni, mentre lui non ne ha assolutamente bisogno,” ha detto la conduttrice. “Se c’è un uomo non raccomandato in Italia è Tiberio Timperi. Anzi, per il suo carattere è uno che va controcorrente, non è diplomatico; ma è bravissimo.”

Setta ha inoltre sottolineato che la loro collaborazione era basata su una stima reciproca e una comune passione per il giornalismo. Nonostante abbiano avuto le loro divergenze, attribuisce parte delle tensioni a entrambi. “Siamo due giornalisti, coetanei, entrambi fumantini: è chiaro che se ci sono state frizioni, la responsabilità è stata un po’ di entrambi. Adesso però fra me e Tiberio c’è un rapporto di stima reciproca”, ha spiegato.

Conclusione della tensione e futuro sereno

Guardando al passato, Monica Setta ha riconosciuto le difficoltà ma ha anche ribadito che la loro relazione lavorativa è sempre stata basata su un mutuo rispetto. Anni fa, durante il periodo più critico, aveva dichiarato: “Non siamo diventati amici, ma in tv si va per lavorare non per organizzare pranzi e cene quando si spengono le telecamere”. Ora, tuttavia, sembra che i due abbiano superato le loro divergenze e guardino avanti con serenità.