Povia, il sindaco di Nichelino annulla il concerto, cosa è accaduto

0 Condivisioni acebook Twitter

Il sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo, annulla il concerto del cantante Povia per le sue posizioni controverse sui diritti civili.

Il concerto di Povia, previsto per il 20 settembre a Nichelino, in provincia di Torino, è stato annullato dal sindaco Giampiero Tolardo. Il cantautore avrebbe dovuto partecipare come presidente di giuria a un talent show e offrire una piccola esibizione. Tuttavia, il sindaco ha deciso di rescindere il contratto citando le posizioni espresse da Povia su vari temi sociali. “Le posizioni che ha rispetto ai diritti civili sono inaccettabili,” ha dichiarato Tolardo a La Stampa, specificando che Povia ha manifestato posizioni “no vax, omofobe e contro l’aborto”, contrarie ai valori democratici della comunità locale. Questa decisione ha suscitato numerose reazioni e polemiche.

Lo sfogo di Povia sui social media

In risposta all’annullamento, Povia ha espresso il suo disappunto attraverso un video pubblicato su Facebook, spiegando le circostanze dell’evento cancellato. “Concerto annullato numero 40,” ha detto il cantante, spiegando che l’organizzatore del talent show aveva già firmato un contratto e preparato una locandina per l’evento. Povia ha lamentato l’intervento delle autorità locali che, presentando il progetto in giunta, avrebbero posto un veto alla sua partecipazione. “Viene annullato dal giorno alla notte,” ha dichiarato, aggiungendo di non voler accettare il compenso per un’esibizione non realizzata. Ha descritto il suo stato d’animo, esprimendo frustrazione per essere etichettato e censurato a causa delle sue idee.

Libertà e democrazia

Nel suo sfogo, Povia ha criticato l’ipocrisia percepita di chi si proclama democratico ma esclude chi ha idee diverse. “Nel mondo tirano venti di guerra, di odio, le persone litigano tra loro… però qua tanti si riempiono di queste parole tipo ‘libertà’, ‘democrazia’,” ha detto. Ha sottolineato come la democrazia dovrebbe favorire il dialogo e la comprensione, invece di etichettare e dividere. Povia ha concluso ribadendo il suo desiderio di esibirsi e di essere ascoltato senza pregiudizi ideologici. “Ci vediamo domani e nei prossimi giorni in giro, dove ci sono delle istituzioni serie,” ha detto, chiudendo con una nota polemica.