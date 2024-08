Eros Ramazzotti e il nipotino, Aurora posta una foto e il web esplode di like

0 Condivisioni acebook Twitter

Aurora Ramazzotti condivide un momento dolce tra il padre Eros Ramazzotti e suo figlio Cesare, conquistando il cuore dei suoi follower.

Durante le vacanze estive in Alta Badia, Aurora Ramazzotti ha catturato un momento particolarmente commovente tra suo padre, il celebre cantante Eros Ramazzotti, e il piccolo Cesare, suo figlio. La foto, scattata in un maneggio, mostra il nonno e il nipotino di spalle mentre camminano mano nella mano, godendosi un momento tutto loro. Eros Ramazzotti è impegnato a mostrare i cavalli al nipote, che non si stacca un attimo da lui. “Troppo bella per non postarla. Nonno e Rino vi amo”, ha scritto Aurora nel suo post su Instagram, che ha rapidamente raccolto migliaia di like e commenti pieni di affetto, tra cui quello della suocera, commossa dalla tenerezza dell’immagine.

Vacanze in montagna con tutta la famiglia allargata

Questa vacanza in montagna non è solo un’occasione di relax, ma anche un momento per riunire l’intera famiglia. Insieme ad Aurora Ramazzotti, al compagno Goffredo Cerza e al piccolo Cesare, ci sono anche i suoi genitori, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, insieme a Sole e Celeste Trussardi (figlie di Michelle con l’ex marito Tomaso Trussardi) e Raffaela Maria e Gabrio Tullio Ramazzotti (figli di Eros con Marica Pellegrinelli). Questa vacanza “allargata” dimostra come la serenità e l’armonia siano ormai predominanti in questa grande famiglia, che riesce a trovare momenti di gioia e affetto reciproco nonostante le passate separazioni.