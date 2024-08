Venditti si scusa per l’incidente durante il concerto, il padre della ragazza: “I Pooh, qualche giorno prima l’avevano coinvolta nel concerto”

12 Condivisioni acebook Twitter

Antonello Venditti ha telefonato al padre di Cinzia, ragazza con disabilità, per scusarsi dopo un episodio spiacevole avvenuto durante un suo concerto.

Durante un recente concerto, Antonello Venditti è stato protagonista di un episodio che ha suscitato numerose reazioni sui social media. Secondo quanto riportato da Ruggiero, il padre di Cinzia, una giovane con tetraparesi spastica, il cantante avrebbe frainteso la situazione, pensando che la ragazza fosse un contestatore tra il pubblico. Dopo essersi reso conto dell’errore, Venditti ha deciso di contattare direttamente la famiglia per scusarsi.

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Ruggiero ha dichiarato: “Io sono dell’idea che quando una persona si accorge di aver sbagliato è giusto accettare le sue scuse. Io e mia moglie lo abbiamo accettate”. La famiglia ha voluto chiarire che nonostante l’incidente, non nutre rancore verso il cantante, considerando l’episodio una semplice incomprensione.

Un malinteso durante il concerto

L’episodio è avvenuto quando uno steward si è avvicinato a Venditti per spiegargli la situazione, ma la reazione del cantante è stata percepita come inappropriata. Nonostante ciò, la famiglia ha subito chiarito che si trattava solo di un malinteso. Ruggiero ha raccontato che sua figlia Cinzia ama la musica e si era divertita molto al concerto dei Pooh solo due giorni prima, dove era stata salutata e coinvolta dalla band. Ha aggiunto: “Purtroppo domenica è successo questo episodio. Io non ho rancore, tutti sbagliamo sulla Terra”.

Alla fine, la famiglia ha sottolineato che l’importante è il benessere di Cinzia. “Per me e mia moglie conta solo questo”, ha concluso Ruggiero. Le scuse di Venditti sono state accettate e la famiglia ha ribadito la volontà di lasciarsi l’incidente alle spalle.