Bruno Vespa lite furiosa in treno, il giornalista mai visto così

Bruno Vespa e Matteo Gracis si scontrano verbalmente a bordo di un treno dopo una critica di Gracis, accusando Vespa di fare da “megafono ai padroni”.

Lunedì 26 agosto 2024, il noto giornalista televisivo Bruno Vespa è stato protagonista di un alterco a bordo di un treno con Matteo Gracis, fondatore del giornale “L’Indipendente”. Secondo quanto riportato, Gracis avrebbe avvicinato Vespa chiedendo inizialmente una foto. Dopo aver ottenuto un cordiale “Ma prego” da Vespa, il tono dell’incontro è cambiato radicalmente quando Gracis ha iniziato a registrare un video mentre criticava apertamente Vespa.

“Bruno Vespa, uno dei più grandi professionisti della disinformazione, del giornalismo che è megafono della voce dei padroni”, ha dichiarato Gracis, puntando il dito contro il conduttore di “Porta a Porta”. Di fronte a questa inaspettata accusa, Vespa, che ha recentemente compiuto 80 anni, ha perso la pazienza, rispondendo bruscamente: “Ma vada a fare in c**o”.

Reazioni e dichiarazioni post scontro

Dopo il confronto, Gracis ha continuato a spiegare sui suoi canali social le ragioni dietro il suo gesto. “Eccolo qui Bruno Vespa, uno dei più noti rappresentanti e responsabili dell’informazione spazzatura che abbiamo in Italia”, ha affermato. Ha sottolineato che, sebbene avesse interrotto il giornalista, il suo intervento è stato “educato, civile e del tutto pacifico, senza insulti né alcun gesto aggressivo”.

Gracis ha espresso la sua frustrazione per quello che ritiene sia un giornalismo manipolativo e sensazionalistico, criticando la risposta di Vespa come “volgare” e priva di apertura al dialogo. “I danni causati da pennivendoli simili, per me sono incalcolabili,” ha continuato Gracis, “una piccola e innocua contestazione simile mi sembrava il minimo”. Vespa, al momento, non ha rilasciato ulteriori commenti sull’accaduto.

L’evento ha suscitato un dibattito acceso sui social media, con molti utenti che hanno espresso opinioni contrastanti sull’approccio di Gracis e la reazione di Vespa.