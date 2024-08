Barbara D’Urso vende tutti gli abiti indossati a Mediaset, il suo messaggio in un video

0 Condivisioni acebook Twitter

Barbara D’Urso mette all’asta i vestiti indossati durante la sua carriera a Mediaset per raccogliere fondi a favore dell’associazione Arimo, che sostiene i giovani in difficoltà.

Dopo il recente addio a Mediaset, Barbara D’Urso ha deciso di trasformare i ricordi della sua lunga carriera televisiva in un’opportunità per aiutare gli altri. Attraverso un video pubblicato sul suo profilo TikTok, la conduttrice ha annunciato che il 20 e 21 settembre organizzerà una vendita di abiti presso i Bagni Misteriosi di Milano. Gli abiti in questione sono quelli che D’Urso ha indossato in vent’anni di programmi televisivi, dal “Grande Fratello” a “Domenica Live”, passando per “La Fattoria” e molti altri. Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto ad Arimo, una cooperativa sociale che da oltre vent’anni supporta ragazzi e ragazze in situazioni di disagio.

Nel video, D’Urso ha spiegato: “Come mai indosso questo abito del Grande Fratello 4? Perché sto per condividere con voi una cosa bella che facciamo col cuore. Il mio contratto con Mediaset si è concluso in modo brusco, e dopo la fine del rapporto, ho deciso di fare qualcosa di positivo con i tanti vestiti accumulati negli anni”.

Un’asta benefica per supportare Arimo

La vendita, che avrà luogo a Milano, comprenderà anche un’asta online accessibile tramite il sito dell’associazione Arimo. I partecipanti avranno l’opportunità di acquistare abiti iconici indossati da D’Urso durante le sue trasmissioni televisive, come “Un Due Tre Stalla”, “Circus”, “Pomeriggio 5”, e altri. D’Urso ha specificato che tutti i pagamenti saranno effettuati elettronicamente per garantire la massima trasparenza nell’utilizzo dei fondi raccolti. “Ho pensato di usare la maggior parte di questi abiti per aiutare qualcuno”, ha dichiarato la conduttrice. “Questi fondi aiuteranno i ragazzi ospitati nelle comunità di Arimo e anche le mamme ospitate nelle loro case”.

L’iniziativa non solo rappresenta un gesto di solidarietà, ma anche un modo per Barbara D’Urso di chiudere un capitolo importante della sua carriera, contribuendo al tempo stesso a una causa sociale significativa.