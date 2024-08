Stefano De Martino diretto con il giornalista che gli chiede di Arianna Meloni: “Speravo mi facesse questa domanda”

0 Condivisioni acebook Twitter

L’estate ha visto crescere l’interesse per un presunto legame tra Stefano De Martino e Arianna Meloni, sorella di Giorgia. Il conduttore televisivo ha rotto il silenzio sul gossip, dichiarando di non conoscere la Meloni e di non avere legami politici che possano aver favorito la sua carriera in Rai.

La smentita di Stefano De Martino sui presunti legami

Durante la presentazione dei palinsesti Rai dello scorso mese, Stefano De Martino ha chiarito la sua posizione rispetto alle voci che lo vorrebbero in amicizia con Arianna Meloni. Il gossip ha preso piede quando il nome del conduttore è stato associato ad un contratto esclusivo con la Rai del valore di 8 milioni di euro per quattro anni. “Non conosco nessuno in politica”, ha dichiarato De Martino. “Sono entrato in Rai circa cinque anni fa grazie a Carlo Freccero e non quest’anno come molti credono. La vera spinta per la mia carriera è stato il successo del programma ‘Stasera tutto è possibile’ su Rai2, non raccomandazioni politiche”.

Il conduttore ha voluto sottolineare che la sua crescita professionale è stata determinata dal pubblico e dal riscontro positivo dei telespettatori. “La mia vera raccomandazione è stato il pubblico che spero mi segua in questa nuova avventura”, ha aggiunto.

Le parole di De Martino

Nonostante la chiara smentita di De Martino, le voci su un suo legame con Arianna Meloni sono riemerse dopo la recente separazione della Meloni dal suo storico compagno, Francesco Lollobrigida. In un’intervista, quando incalzato sulla questione, De Martino ha ribadito: ” Volevo che mi venisse fatta questa domanda. Non conosco Arianna Meloni. Non so come sia nata questa notizia, dovremmo chiedere a chi l’ha scritta, perché io non conosco il percorso creativo delle notizie”.

Il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia, responsabile della diffusione iniziale del gossip, ha reagito sui social media, lasciando intendere che la storia avesse basi solide: “Ho un livello di sopportazione altissimo, mi confronto con tutti, soprattutto con chi non la pensa come me. Lo può confermare chiunque. Ma se mi metti “le mani in faccia”, io ti metto “le mani in faccia”. Tuttavia, le dichiarazioni di De Martino sembrano voler chiudere definitivamente la questione.