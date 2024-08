Elisabetta Canalis, Georgian Cimpeanu pazzo di lei si trasferisce a Los Angeles

0 Condivisioni acebook Twitter

Il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu e l’ex velina Elisabetta Canalis stanno insieme da circa un anno e, dopo una relazione a distanza tra Italia e Stati Uniti, hanno deciso di vivere insieme a Los Angeles.

Un nuovo inizio a Los Angeles

La storia d’amore tra Georgian Cimpeanu ed Elisabetta Canalis è diventata più seria. Dopo aver trascorso un anno a distanza, con Cimpeanu che viveva in Italia ed Elisabetta in California, i due hanno scelto di iniziare una nuova vita insieme a Los Angeles. Questo trasferimento rappresenta un cambiamento significativo per il campione di kickboxing, che ha deciso di stabilirsi negli Stati Uniti per stare vicino alla sua compagna. Attraverso i social media, Cimpeanu ha documentato l’inizio della sua nuova vita americana, proponendosi come personal trainer su Instagram e condividendo su TikTok i suoi primi incontri con la cultura e la burocrazia degli Stati Uniti.

Nel primo video dal titolo “Vivere a Los Angeles”, Cimpeanu esprime il suo stupore per i costi elevati di beni e servizi in California, scherzando con la Canalis sui prezzi del contratto telefonico e persino di un semplice gelato. Nei successivi, racconta un divertente incontro con un parrucchiere che ha sbagliato il taglio di capelli e una visita al mare dove si lamenta dell’acqua torbida. Nonostante queste difficoltà iniziali, Cimpeanu sembra determinato a superare gli inconvenienti per amore di Elisabetta.

Relazione solida e progetti futuri

Il trasferimento di Cimpeanu a Los Angeles non è solo un gesto d’amore, ma anche un passo verso il futuro della coppia. Avendo iniziato a lavorare come personal trainer, il campione di kickboxing dimostra di essere pronto a costruire una nuova carriera negli Stati Uniti, segno di quanto siano serie le sue intenzioni. Ottenere i documenti di lavoro negli USA non è un compito facile, ma Cimpeanu sembra deciso a superare ogni ostacolo per consolidare la sua relazione con Canalis.

Inoltre, Cimpeanu ha già instaurato un buon rapporto con Skyler Eva, la figlia di Elisabetta. La coppia ha iniziato a mostrarsi sempre più spesso insieme sui social media, un cambiamento rispetto ai primi tempi della loro relazione, quando preferivano mantenere un basso profilo. Questo indica un crescente senso di stabilità e fiducia nel loro rapporto.