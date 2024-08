Ultimo, la nonna muore a 96 anni, intervengono i carabinieri

0 Condivisioni acebook Twitter

Il cantante romano Ultimo affronta la perdita della nonna Gina mentre i fan si radunano davanti alla clinica. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Lutto per Ultimo: la nonna Gina scompare a 96 anni

Il cantante Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, ha perso la sua amata nonna Gina all’età di 96 anni. La notizia è stata resa pubblica dal padre del cantautore, Sandro Moriconi, attraverso un post sui social media: “Ci hai riunito come tutti gli anni al tuo ultimo ferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma… e tranquilla da lassù, non mangerò tanto”, ha scritto nella serata di lunedì 26 agosto. Gina era ricoverata presso la Clinica Villa Margherita, una struttura privata a Roma, dove è deceduta. Questo dettaglio ha attirato l’attenzione dei fan, che si sono recati in massa alla clinica per esprimere il loro sostegno al cantante.

Raduno di fan alla clinica e intervento dei carabinieri

La presenza dei fan all’esterno della Clinica Villa Margherita ha creato disordine, tanto che si è reso necessario l’intervento dei carabinieri per ripristinare la calma. Secondo quanto riportato dal sito Webboh, alcuni fan avrebbero contattato ripetutamente la clinica romana per ottenere informazioni, cercando poi di avvicinarsi al loro idolo. Una fan di Ultimo, “I miserabili del parchetto”, ha confermato l’accaduto e ha invitato alla calma con un messaggio sui social: “Ci teniamo a ricordarvi che prima di essere un cantante, Nic è un ragazzo come tutti noi. Purtroppo, molti fan stanno cercando, con metodi inappropriati, di arrivare ad avere contatti con Ultimo chiamando ripetutamente le cliniche. Con questo messaggio vogliamo sensibilizzarvi a non compiere certe azioni, penalmente perseguibili. Grazie per l’attenzione”.

Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, la situazione è stata riportata alla normalità, consentendo al cantante e ai suoi cari di affrontare la perdita in serenità.