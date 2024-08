Chiara Ferragni: quaderni svenduti a 1 euro, scoppia la polemica ma la Lucarelli la difende

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni affronta sfide lavorative tra prodotti svenduti e critiche sui social per presunta pubblicità non autorizzata a marchi di lusso come Prada e Adidas.

Critiche dai marchi di lusso per la pubblicità non autorizzata

Dopo aver risolto i problemi legali legati al caso Pandoro Balocco con un accordo con l’AntiTrust, Chiara Ferragni non è ancora tornata alla sua attività di influencer a pieno regime. Attualmente, la sua immagine non è associata a nessun brand, e non sono presenti sponsorizzazioni sui suoi profili social.

Secondo quanto riportato da Selvaggia Lucarelli su Instagram, alcuni marchi di lusso come Prada, MiuMiu e Adidas non sarebbero contenti dell’apparente pubblicità indiretta ricevuta da Ferragni. Una lettrice ha chiesto alla Lucarelli: “Vogliamo parlare di Chiara Ferragni che fa pubblicità occulta (assenza di #adv, supplied e quant’altro) a marche come Prada, Miu Miu, Adidas?” Lucarelli ha risposto: “No, nessuno di questi marchi la sta pagando. Anzi, da quello che so non sono neppure tutti felicissimi di questa pubblicità non richiesta. Il problema è non riuscire a trovare una identità fuori dal mondo in cui se non hai un brand riconoscibile addosso non sei nessuno.”

Prodotti svenduti e futuro incerto per la Ferragni

Oltre alle polemiche sui social, la Ferragni affronta anche la sfida di gestire la vendita dei suoi prodotti. Nei supermercati, la sua linea di quaderni è in vendita a un prezzo ribassato di 1 euro, una notevole differenza rispetto ai 2,60 euro per pezzo su Amazon. Questo potrebbe suggerire una strategia di liquidazione o un riposizionamento del marchio, che necessita di nuove idee per mantenere il suo appeal nel mercato digitale.

Guardando al futuro, ci sono voci su un possibile ritorno di Ferragni in televisione. Milly Carlucci ha infatti espresso interesse a coinvolgerla in una delle prossime edizioni di “Ballando con le Stelle”. “Se ci sono porta aperte per Chiara Ferragni nel cast di Ballando? Chiara è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo”, ha dichiarato Carlucci. Una possibile partecipazione della influencer potrebbe attirare una notevole attenzione del pubblico e incrementare gli ascolti del programma.