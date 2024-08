Luisa Ranieri e Luca Zingaretti tensioni di coppia, poi partono in vacanza insieme

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo le recenti tensioni, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti appaiono sereni in vacanza a Pantelleria con le figlie, godendosi il mare e la famiglia.

Dopo alcune settimane di tensioni segnalate dai paparazzi, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono stati visti in atteggiamenti affettuosi durante le vacanze a Pantelleria. Le immagini pubblicate dalla rivista “Chi” mostrano la coppia, sposata da 12 anni, in compagnia delle loro figlie, Emma e Bianca, in un’atmosfera rilassata e armoniosa. A bordo di un gommone, Zingaretti, l’unico uomo del gruppo, ha portato la famiglia e alcuni amici al largo, dove hanno trascorso la giornata tra bagni, nuotate e momenti di tranquillità. Un quadro che smentisce le recenti voci di crisi, mostrando invece una famiglia unita e serena.

Un amore nato sul set e cresciuto nel tempo

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono tra le coppie più amate del cinema italiano, conosciutisi nel 2005 sul set del film “Cefalonia” in Sicilia. Da quel momento, la loro

relazione è cresciuta fino a culminare nel matrimonio nel 2012, un anno dopo la nascita della loro prima figlia, Emma. In una recente intervista a “Vanity Fair”, la Ranieri ha parlato apertamente del loro rapporto, sottolineando l’importanza di nutrire continuamente il legame. “Sono molto fortunata, non mi riesco nemmeno a immaginare con un’altra persona”, ha dichiarato, aggiungendo che, nonostante le normali difficoltà di coppia, ritrovano sempre la ragione per cui si sono scelti.