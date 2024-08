Beatrice Luzzi assente dal promo del Grande Fratello: i fan scatenano il caos sui social

0 Condivisioni acebook Twitter

Il debutto della nuova edizione del Grande Fratello è alle porte su Canale 5, ma l’assenza di Beatrice Luzzi nel primo promo del reality show ha scatenato le reazioni accese dei fan sui social.

I fan di Beatrice Luzzi reagiscono al promo

Il promo della nuova stagione del Grande Fratello è stato trasmesso da Mediaset in queste ore, in attesa dell’inizio ufficiale su Canale 5. Tuttavia, l’assenza quasi totale di Beatrice Luzzi, tranne per un breve frame, ha suscitato delusione e rabbia tra i suoi sostenitori. Beatrice, nota per il suo ruolo nella soap opera Vivere e considerata da molti la vincitrice morale della scorsa edizione del reality, era stata al centro dell’attenzione per mesi grazie al suo forte impatto sul pubblico. Nonostante si sia classificata seconda, dietro Perla Vatiero, il supporto dei suoi fan è rimasto intatto.

Molti hanno espresso il loro disappunto per l’assenza dell’attrice nel promo, con commenti accesi sui social media. Alcuni hanno accusato il programma di aver “dimenticato” una delle protagoniste principali dell’ultima stagione, domandandosi il motivo di questa scelta. Un utente ha scritto: “Quella che vi ha dato da mangiare per 7 mesi non la mettete…?”.

Polemiche sui social e speranze per i prossimi promo

La polemica si è rapidamente diffusa sui social, con molti fan che hanno protestato contro la decisione della produzione. Tuttavia, c’è anche chi ritiene che il promo trasmesso sia solo uno dei tanti che Mediaset ha in programma di mandare in onda e che la presenza di Beatrice Luzzi possa essere evidenziata in future pubblicità del programma. Alcuni fan, cercando di placare le acque, hanno ipotizzato che l’assenza dell’attrice in questo promo possa essere casuale e non intenzionale.

Le discussioni continuano, e mentre il mistero intorno al cast della nuova edizione del Grande Fratello rimane, i fan di Beatrice Luzzi attendono con ansia i prossimi promo, sperando di vedere la loro beniamina al centro della scena.