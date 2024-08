Simona Ventura e Giovanni Terzi, matrimonio trasmesso in prima serata: scoppia la polemica

0 Condivisioni acebook Twitter

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi andrà in onda su Real Time il 1 settembre 2024, scatenando reazioni contrastanti tra il pubblico.

Questa domenica, 1 settembre, Real Time trasmetterà in prima serata il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, suscitando numerose polemiche. La coppia si è sposata il 6 luglio al Grand Hotel di Rimini, un luogo significativo per entrambi, noto anche per ospitare il loro evento estivo, “La Terrazza della Dolce Vita”. Il programma in onda includerà immagini del matrimonio, della festa precedente del 26 giugno, e offrirà un ritratto intimo del loro amore, intitolato “Le nozze di Simona e Giovanni”. Tra gli invitati figurano molti volti noti, con Milly Carlucci nel ruolo di testimone di nozze. La decisione di trasmettere l’evento ha fatto storcere il naso a molti, portando alcuni a paragonare la coppia a Chiara Ferragni e Fedez, che hanno reso pubblici molti aspetti della loro vita privata sui social e in una serie su Netflix.

Critiche e paragoni con i Ferragnez: il web si divide

L’annuncio della trasmissione del matrimonio ha generato una forte reazione sui social media. Molti utenti hanno criticato la scelta di rendere pubblica una cerimonia così personale, suggerendo che dovrebbe essere vissuta in maniera più riservata. “Adesso anche basta per favore”, ha scritto un utente sotto l’annuncio di Real Time su Instagram, mentre altri hanno accusato la coppia di trasformare un evento intimo in un “business”. Non sono mancate le comparazioni con Chiara Ferragni e Fedez, il cui stile di vita molto pubblico ha spesso diviso l’opinione pubblica. Alcuni temono che questa esposizione mediatica possa influire negativamente sul futuro della coppia, augurando a Ventura e Terzi maggiore fortuna e discrezione rispetto ai loro predecessori.