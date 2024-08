Giulia De Lellis e Tony Effe: la vacanza in Puglia conferma la loro relazione

0 Condivisioni acebook Twitter

Le immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano Giulia De Lellis e Tony Effe insieme durante una vacanza a Borgo Egnazia, in Puglia, confermando le voci sulla loro relazione.

Foto che svelano la nuova coppia in vacanza a Borgo Egnazia

Il settimanale Chi ha dedicato un servizio esclusivo a Giulia De Lellis e Tony Effe, ritratti insieme in un noto resort di lusso a Borgo Egnazia, in Puglia. Dopo settimane di voci sui social e tra i fan, queste immagini sembrano confermare che i due stiano vivendo una storia d’amore. Nonostante abbiano cercato di mantenere un certo riserbo, i paparazzi li hanno immortalati durante momenti di relax. Secondo la rivista, la coppia “non si è nascosta davanti ai flash”, e una delle immagini mostra Giulia accarezzare il viso di Tony in un momento di distrazione, suggerendo una certa intimità tra i due.

I due erano stati avvistati insieme per la prima volta lo scorso giugno, e da allora sono seguiti diversi avvistamenti in pubblico, tra cui al concerto di Geolier e al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Mentre inizialmente i diretti interessati avevano smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale, le foto pubblicate dal settimanale sembrano suggerire il contrario. Come riporta Chi, la loro fuga romantica in Puglia è stata vissuta “alla luce del sole”, senza nascondere la loro vicinanza, nonostante la coppia sia stata attenta a non mostrarsi troppo affettuosa in pubblico.

Dalle prime indiscrezioni alla conferma visiva della storia d’amore

La cronaca rosa aveva cominciato a parlare di una possibile relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe già dallo scorso giugno, quando furono visti insieme in diverse occasioni pubbliche. I fan avevano notato la loro presenza fianco a fianco a eventi come il Red Valley Festival e il Praja a Gallipoli, sollevando sospetti su un possibile flirt. Nonostante le smentite iniziali, un insider aveva definito la loro relazione come quella di “amici speciali”. Ora, però, il servizio di Chi sembra mettere in chiaro che c’è qualcosa di più. Mentre i due continuano a conoscersi e a frequentarsi, la loro storia d’amore è ormai sotto i riflettori, con i fan che attendono ulteriori conferme o dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati.