Festa di matrimonio sul trattore che si ribalta, muore a 53 anni Luisella Rocca, la zia dello sposo

Luisella Rocca, 53 anni, è deceduta dopo tre giorni di agonia in seguito a un incidente durante una festa di matrimonio a Cocconato, nell’Astigiano.

La dinamica dell’incidente

Luisella Rocca, originaria di Favria in provincia di Torino, è rimasta coinvolta in un tragico incidente sabato 24 agosto, mentre partecipava a una festa di matrimonio a Cocconato, nell’Astigiano. Al termine della cerimonia, un gruppo di invitati ha deciso di continuare i festeggiamenti spostandosi su un rimorchio trainato da un vecchio trattore Fiat. Durante il tragitto, lungo la strada di San Sebastiano, il rimorchio si è ribaltato in un tratto in discesa, finendo in un fossato e travolgendo alcuni passeggeri. Mentre gli altri invitati hanno riportato solo lievi ferite, Luisella Rocca è stata schiacciata dal mezzo e trasportata in condizioni gravissime all’ospedale di Alessandria, dove è deceduta mercoledì 27 agosto.

Il ricordo di Luisella Rocca

Luisella Rocca, 53 anni, era un’infermiera molto conosciuta all’ospedale di Cuorgnè (Asl TO4). Sposata e madre di due ragazze, era stimata e benvoluta nella comunità del Canavese, dove aveva anche gestito un ristorante per molti anni. I messaggi di cordoglio sui social testimoniano l’affetto che la circondava. Una delle sue amiche ha scritto: “Ciao, mia cara, pazza, dolce, folle, meravigliosa amica e coscritta. Sarai sempre con noi, con il tuo cuore meraviglioso, il tuo sorriso smagliante, le tue follie, la tua semplice stravaganza. Una persona unica e inimitabile. Sempre e per sempre con noi.” Un’altra ha aggiunto: “Sei una luce che brilla in Paradiso, come hai saputo brillare d’amore per il tuo prossimo in questa terra: resterai per sempre nel nostro cuore. Grazie, ‘Lu’.”