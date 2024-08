Valenzano, morto sul colpo il centauro 57enne Pierfrancesco Tanzella, fatale scontro frontale con la sua moto

0 Condivisioni acebook Twitter

Pierfrancesco Tanzarella perde la vita in un drammatico scontro tra moto e auto a Valenzano, avvenuto in via Casamassima.

Incidente mortale a Valenzano

Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio a Valenzano, in via Casamassima, nei pressi della piscina Master. Pierfrancesco Tanzarella, un motociclista di 57 anni, ha perso la vita in seguito a uno scontro con un’automobile. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, ma secondo le prime ricostruzioni, la moto si sarebbe scontrata violentemente con la vettura.

Intervento dei soccorsi

A seguito dell’impatto, Tanzarella è stato sbalzato dalla moto, cadendo a circa 30 metri dal punto dello scontro. Purtroppo, il motociclista è deceduto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Locale. La persona alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente ha riportato ferite, la cui gravità è ancora in fase di valutazione.