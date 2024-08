Flirt tra Antonella Mosetti e Bettarini Junior?, la critica “”Clamoroso, prima il padre e ora il figlio”, la replica della showgirl

1 Condivisioni acebook Twitter

Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini sono al centro di voci che parlano di un presunto flirt, ma la showgirl smentisce categoricamente.

Mosetti e Bettarini: Flirt o Malinteso?

Con l’estate agli sgoccioli, un nuovo gossip ha preso piede: si parla di un presunto flirt tra Antonella Mosetti, 49 anni, e Niccolò Bettarini, 25 anni. Mosetti, nota per i suoi ruoli in programmi come Non è la Rai e GF Vip, è ora molto attiva su Only Fans, mentre Niccolò, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, lavora come personal trainer. La notizia è stata lanciata dal settimanale Diva & Donna, che ha pubblicato una copertina con due foto: una di Mosetti con Bettarini Senior e una con Bettarini Junior, accompagnata dalla didascalia “Clamoroso. Mosetti prima il padre… ora il figlio”. Il sommario aggiunge: “Eccola con Bettarini Junior. Dopo il padre, ora seduce il figlio?”.

La Smentita di Antonella Mosetti

Di fronte a queste voci, Antonella Mosetti non ha tardato a reagire. La showgirl ha pubblicato una storia su Instagram per smentire categoricamente qualsiasi relazione con Niccolò Bettarini. “Non è carino nei confronti delle persone che vivono dentro certe situazioni,” ha scritto, senza fare riferimenti espliciti, ma chiarendo la sua posizione: “Smentisco tutto quello che sta uscendo ora, non ha senso nulla.” Inoltre, Mosetti ha voluto distogliere l’attenzione dal gossip per concentrarsi su una questione più personale e delicata, legata alla malattia del padre: “È questo che mi preme, voglio concentrare il mio tempo su questo,” ha concluso.