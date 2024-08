Aggressione a Bari, mamma e figlia piccola attaccate da due Pitbull, donna e il loro cagnolino feriti

1 Condivisioni acebook Twitter

A Bari Palese, una donna, la sua bambina e il loro cagnolino sono stati aggrediti da due pitbull sfuggiti al controllo del proprietario.

Attacco improvviso vicino alla Farmacia Bellocchi

Un grave incidente si è verificato ieri a Bari Palese nei pressi della farmacia Bellocchi. Una donna, insieme alla sua bambina e alla loro cagnolina, è stata improvvisamente aggredita da due pitbull che erano sfuggiti al controllo del loro proprietario. Nel disperato tentativo di proteggere sua figlia e il cane, la donna ha subito una grave ferita alla mano.

Ferite e soccorsi

La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie alla mano ferita. Nel caos dell’aggressione, il cagnolino, spaventato e ferito, è fuggito. Fortunatamente, l’animale è stato successivamente recuperato e portato da un veterinario per le cure del caso.