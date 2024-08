Tragedia in un agriturismo, 13enne muore annegato nella piscina della struttura, inutili i soccorsi

0 Condivisioni acebook Twitter

Un ragazzo di 13 anni, residente a Montesano sulla Marcellana, è morto in circostanze tragiche mentre si trovava in un agriturismo a Padula, nel Salernitano.

Incidente in piscina: muore un tredicenne a Padula

Un tragico evento ha sconvolto la comunità di Padula questa mattina, quando un ragazzo di soli 13 anni ha perso la vita in una piscina di un agriturismo.

Il giovane, originario di Montesano sulla Marcellana, stava trascorrendo una giornata di svago insieme a familiari e amici, quando è avvenuta la tragedia. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso: autorità al lavoro per chiarire le cause

Le circostanze che hanno portato alla morte del giovane sono ancora poco chiare e gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per comprendere le dinamiche dell’incidente.

Attualmente, la piscina dell’agriturismo è stata posta sotto sequestro, e le autorità stanno raccogliendo testimonianze dai presenti per valutare tutte le possibili ipotesi, compresa quella di un malore improvviso. È stato disposto anche un esame autoptico sul corpo del giovane per chiarire definitivamente le cause del decesso.

Esame autoptico e sequestro della piscina

Mentre le indagini proseguono, la comunità di Montesano sulla Marcellana resta sconvolta dall’accaduto.

Le autorità non escludono alcuna ipotesi, mantenendo aperte sia le possibilità di un tragico incidente che quelle di un malore improvviso.